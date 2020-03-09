Лидер Rammstein прокатился на карусели в Припяти — видео

Видео © Instagram / till_lindemann_official

Лидер всемирно известной группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил Припять и вопреки правилам безопасности прокатился на местной карусели. Это стало известно благодаря видео, которое музыкант опубликовал в разделе Stories своего "Инстаграма".

На опубликованных кадрах видно, как фронтмен немецкой группы сидит в кресле карусели, которая медленно вращается вокруг своей оси. При этом Линдеманн что-то насвистывает, как будто бы изображая полную невозмутимость. Карусель Линдеманн нашёл в местном парке аттракционов. Согласно правилам посещения чернобыльской зоны отчуждения, контактировать с предметами инфраструктуры в городе запрещено. Известно, что со времён техногенной катастрофы многие металлические объекты до сих пор излучают сильную радиацию.

В данный момент артист гастролирует по миру со своим проектом LINDEMANN. Шестого марта у него был концерт в Киеве. Вероятно, сразу после этого музыкант отправился в город-призрак. Примет ли какие-либо меры в отношении него администрация зоны, пока не известно.

Ранее Лайф писал, что новосибирские феминистки потребовали отменить концерт лидера Rammstein. Они призвали бойкотировать его концерты и уверены, что музыкант должен понести ответственность за недавно снятый скандальный порноклип. Напомним, в видео, в котором присутствуют откровенные сцены, снялись девушки из России, чем вызвали волну гнева и травли в свой адрес. Ранее новосибирский активист уже призывал отменить концерт Линдеманна.