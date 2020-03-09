Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предрёк массовую отмену концертов зарубежных звёзд в России из-за эпидемии коронавируса и ослабления рубля. В ближайшие несколько месяцев в Москву должны приехать Энрике Иглесиас, Green Day, Placebo, The Killers, My Chemical Romance и другие музыканты.

— Думаю, концерты отменятся. Две причины: это вирус, а вторая — валюта. Сейчас все, кто делает концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, потому что артистов западных покупают за валюту и маржинально до 30% максимум при хорошем раскладе. Сейчас маржа изменилась конкретно, — объяснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В нынешней ситуации, по мнению Пригожина, россиянам следует "затянуть пояса" и вместо похода на концерты смотреть выступления артистов онлайн.

Вместе с тем продюсер считает, что группе Little Big следует совершить геройский поступок и поехать на Евровидение в Роттердам, несмотря на коронавирус. Пригожин уверен, что ребята должны "выступить, победить и заднюю не включать".

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