Назад в СССР. Вышел финальный трейлер фильма "Чёрная вдова"

Источником всех проблем становится "Красная комната" — программа по созданию профессиональных убийц и шпионов. Наташа намерена раз и навсегда покончить с этим проектом. Для этого она возвращается к истокам — в Россию. Здесь она находит поддержку в своей старой семье — сестре по "Красной комнате" Елене Беловой, которую играет Флоренс Пью и наставнице Мелине Востокофф — героине Рэйчел Вайс. К их команде также присоединяется советский супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор). Главный злодей в фильме — наёмник по имени Таскмастер, суперспособность которого — мгновенно обучаться всем хитростям, которые применяет противник.