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Назад в СССР. Вышел финальный трейлер фильма "Чёрная вдова"

Главную героиню настигает её таинственное прошлое из России.

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Студия Marvel показала финальный трейлер своего нового фильма "Чёрная вдова", который полностью посвятили истории Наташи Романофф. Все события кинокартины происходят после финала фильма "Первый мститель: Противостояние". Главную героиню настигают ошибки прошлого.

Источником всех проблем становится "Красная комната" — программа по созданию профессиональных убийц и шпионов. Наташа намерена раз и навсегда покончить с этим проектом. Для этого она возвращается к истокам — в Россию. Здесь она находит поддержку в своей старой семье — сестре по "Красной комнате" Елене Беловой, которую играет Флоренс Пью и наставнице Мелине Востокофф — героине Рэйчел Вайс. К их команде также присоединяется советский супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор). Главный злодей в фильме — наёмник по имени Таскмастер, суперспособность которого — мгновенно обучаться всем хитростям, которые применяет противник.

Некоторые источники утверждают, что в картине появится сцена с Робертом Дауни мл. в роли Тони Старка, которая не вошла в фильм "Первый мститель: Противостояние". На большие экраны лента выйдет 30 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что Disney снимет предысторию к фильму "Красавица и чудовище".

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