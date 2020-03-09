Назад в СССР. Вышел финальный трейлер фильма "Чёрная вдова"

Студия Marvel показала финальный трейлер своего нового фильма "Чёрная вдова", который полностью посвятили истории Наташи Романофф. Все события кинокартины происходят после финала фильма "Первый мститель: Противостояние". Главную героиню настигают ошибки прошлого.
Источником всех проблем становится "Красная комната" — программа по созданию профессиональных убийц и шпионов. Наташа намерена раз и навсегда покончить с этим проектом. Для этого она возвращается к истокам — в Россию. Здесь она находит поддержку в своей старой семье — сестре по "Красной комнате" Елене Беловой, которую играет Флоренс Пью и наставнице Мелине Востокофф — героине Рэйчел Вайс. К их команде также присоединяется советский супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор). Главный злодей в фильме — наёмник по имени Таскмастер, суперспособность которого — мгновенно обучаться всем хитростям, которые применяет противник.
Некоторые источники утверждают, что в картине появится сцена с Робертом Дауни мл. в роли Тони Старка, которая не вошла в фильм "Первый мститель: Противостояние". На большие экраны лента выйдет 30 апреля.
Ранее Лайф сообщал, что Disney снимет предысторию к фильму "Красавица и чудовище".