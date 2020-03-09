В Уфе обнажённая девушка пыталась поймать такси — видео

В Уфе очевидцы сняли на видео, как полуобнажённая девушка на дороге пыталась остановить такси или маршрутный автобус. Из одежды на ней были только трусы. Инцидент произошёл на остановке "Телецентр". Пользователи отнеслись с юмором к такому перформансу.

На кадрах видно, что остановить попутку ей не удалось. Что произошло дальше, неизвестно. В комментариях большинство женщин осудили свою землячку. Мужчины же оказались более терпимы — ведь неизвестно, по какой причине девушка осталась без платья.

— "Платье исчезло, карета превратилась в тыкву, а домой ехать надо!", "Хорошо отпраздновала Международный женский день, что вы", "На телевидение хотела попасть, наверное", — написали интернет-пользователи.

Ранее Лайф сообщал, что херсонским чиновникам в честь 8 Марта заказали танцы полуголых девушек.