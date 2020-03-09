Первые два случая заражения коронавирусом выявили на Кипре

Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксировали на Кипре — последней стране Евросоюза, которая до сегодняшнего дня оставалась нетронутой уханьской заразой. Об этом объявил министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

Δυστυχώς έχουμε ήδη τα δύο πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο.

Δεν χρειάζεται πανικός αλλά εγρήγορση και τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας.#Cyprus #COVID2019 #coronavirus #MoH https://t.co/vkE61fA4Ss — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) March 9, 2020

— Первый — это 25-летний житель Лимасола, который вернулся из Милана 26 февраля и которого попросили самоизолироваться. Изначальная проверка дала отрицательный результат, — рассказал глава Минздрава.

Во время карантина киприоту провели второй анализ, тест оказался положительным. Второй инфицированный — это 63-летний специалист в области здравоохранения из Никосии, который 3 марта вернулся из Британии. Мужчина сдал анализы только сегодня.

Сейчас специалисты пытаются найти и проверить состояние здоровья всех лиц, с которыми заражённые контактировали после возвращения из Италии и Соединённого Королевства.

В Германии сообщили о первых двух жертвах коронавируса