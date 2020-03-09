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Первые два случая заражения коронавирусом выявили на Кипре

Инфицированными оказались двое граждан островного государства, которые вернулись из Италии и Британии.

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Фото © Pixabay

Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксировали на Кипре — последней стране Евросоюза, которая до сегодняшнего дня оставалась нетронутой уханьской заразой. Об этом объявил министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

Первый — это 25-летний житель Лимасола, который вернулся из Милана 26 февраля и которого попросили самоизолироваться. Изначальная проверка дала отрицательный результат, — рассказал глава Минздрава.

Во время карантина киприоту провели второй анализ, тест оказался положительным. Второй инфицированный — это 63-летний специалист в области здравоохранения из Никосии, который 3 марта вернулся из Британии. Мужчина сдал анализы только сегодня.

Сейчас специалисты пытаются найти и проверить состояние здоровья всех лиц, с которыми заражённые контактировали после возвращения из Италии и Соединённого Королевства.

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