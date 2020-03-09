Всё дело в Луне. Астролог озвучил мистическую версию обвала нефти и рубля

Руководитель школы научной астрологии Сергей Безбородный связывает обвал нефтяных котировок и колебания финрынков со всплеском негативной активности, вызванной суперлунием и Касьяновым днём.

— 9 марта произошло не просто полнолуние, а суперлуние. И учитывая, что оно ближайшее по календарю к Касьяновому дню, 29 февраля, произошёл всплеск негативной активности, в результате которой случилось паническое обрушение цены на нефть с таким, можно сказать, катастрофическим снижением курса национальной валюты, — заявил он Лайфу.

Астролог призывает не надеяться на ближайшее восстановление равновесия. Согласно его прогнозу, март пройдёт "исключительно в негативном ключе", ситуация может стабилизироваться только к концу апреля. Причина тому — соединение Юпитера и Плутона, которое является предвестником хорошего.

Ретроградный Меркурий мог внести свою лепту в случившееся, но незначительную, полагает Безбородный.

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