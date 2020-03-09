Стало известно, сколько потеряли богатейшие люди планеты на обвале цен на нефть

Сегодняшний обвал рынка сильно ударил по кошелькам богатейших людей на планете. Так, владелец Amazon Джефф Безос с утра потерял три миллиарда долларов. Однако, по данным Forbes, это не сдвинуло его с позиции самого богатого человека на планете. Сейчас его состояние оценивается в 113,9 миллиарда долларов.

Недосчитался денег и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. С утра его состояние сократилось со 108,2 до 106 миллиардов долларов. Но сильнее всего несостоявшаяся сделка стран ОПЕК+ ударила по карману индийского бизнесмена Мукеша Амбани. С утра самый богатый человек Индии обнаружил "пропажу" 5,6 миллиарда долларов.

Другими крупными миллиардерами, потерявшими часть своего состояния, стали Марк Цукерберг и Илон Маск. Потери американского программиста и разработчика составили более 2,3 миллиарда долларов. Состояние же самого известного изобретателя нашего времени сократилось на 2,4 миллиарда долларов.

Как сообщал Лайф, после отказа от заключения сделки ОПЕК+ стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию. Однако негативно на падение цены на нефть отреагировали все мировые биржи. В США фондовые торги открылись резким падением, из-за чего их пришлось временно приостановить.