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Стало известно, сколько потеряли богатейшие люди планеты на обвале цен на нефть

Серьёзный удар по кошельку заметил даже Илон Маск.

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Сегодняшний обвал рынка сильно ударил по кошелькам богатейших людей на планете. Так, владелец Amazon Джефф Безос с утра потерял три миллиарда долларов. Однако, по данным Forbes, это не сдвинуло его с позиции самого богатого человека на планете. Сейчас его состояние оценивается в 113,9 миллиарда долларов.

Недосчитался денег и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. С утра его состояние сократилось со 108,2 до 106 миллиардов долларов. Но сильнее всего несостоявшаяся сделка стран ОПЕК+ ударила по карману индийского бизнесмена Мукеша Амбани. С утра самый богатый человек Индии обнаружил "пропажу" 5,6 миллиарда долларов.

Другими крупными миллиардерами, потерявшими часть своего состояния, стали Марк Цукерберг и Илон Маск. Потери американского программиста и разработчика составили более 2,3 миллиарда долларов. Состояние же самого известного изобретателя нашего времени сократилось на 2,4 миллиарда долларов.

Как сообщал Лайф, после отказа от заключения сделки ОПЕК+ стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию. Однако негативно на падение цены на нефть отреагировали все мировые биржи. В США фондовые торги открылись резким падением, из-за чего их пришлось временно приостановить.

Вследствие этих событий в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. Аналитики считают, что ситуация придёт в норму ближе ко второй половине года, а российские эксперты заявили, что оснований для паники нет, так как у правительства на этот случай есть накопленные средства, которые можно будет использовать для компенсации расходов бюджета в течение 10 лет. Тем временем автодилеры предупредили россиян о возможном росте цен на автомобили из-за падения рубля.

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