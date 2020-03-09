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Фондовые торги в США открылись резким падением на фоне обвала цен на нефть

Их на некоторое время даже пришлось приостанавливать, чтобы прекратить панику трейдеров.

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Фото © ТАСС / ZUMA Wire / Bryan Smith

Торги на американском фондовом рынке открылись падением основных котировок после обвала цен на нефть и негативной реакции на это бирж других стран. Как свидетельствуют данные, размещённые на сайте торговой площадки, с первых минут торгов американский промышленный индекс Dow Jones упал на 6,91%, а индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 6,67%. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился и вовсе на 7,18%.

Согласно правилу, введённому для таких случаев, торги даже решено было приостановить на 15 минут, чтобы прекратить панику трейдеров.

Как сообщал Лайф, после отказа от заключения сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Главные нефтедобывающие страны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. На фоне этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию.

На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель.

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