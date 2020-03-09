Аналитики спрогнозировали новое падание нефтяного спроса на мировом рынке

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в 2020 году на 90 тысяч баррелей в сутки, говорится в отчёте агентства.

— Коронавирус распространился за пределы Китая, и наш прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году сократился на 1,1 млн б/с. Ожидается, что впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тысяч б/с год к году — до 99,9 млн б/с, — говорится в сообщении.

При этом ожидается, что спрос на нефть вернётся к норме во второй половине 2020 года.

На фоне обвала стоимости нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25−30 долларов за баррель.