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"Оснований для паники нет". Эксперт рассказал Лайфу, чего ждать России от падения цен на нефть

По его мнению, в скором времени стоимость сырья выйдет на средний уровень.

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Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Не следует паниковать в связи с падением цен на нефть на мировом рынке. Лучше прислушаться к заявлению Министерства финансов РФ о том, что накопленных средств хватит для сохранения стабильной экономической ситуации в стране. Об этом в беседе с Лайфом заявил сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Оснований для паники нет. Я бы привлёк внимание к заявлению, которое сделал Минфин. На данный момент по состоянию запасов мы, в принципе, даже при цене нефти в 25 долларов за баррель на ближайшие десять лет обеспечены, если смотреть стратегически и глубинно, — отметил эксперт.

По мнению Оленченко, впереди возможны два варианта развития событий: либо нефть останется на отметке в 25–30 долларов за баррель и тогда в ход пойдут накопленные средства ФНБ для удержания российской экономики на плаву, либо же нефть начнёт расти, выйдет на средний уровень и ситуация стабилизируется сама. Сам эксперт придерживается второго варианта.

Даже при высоких всплесках цены или при самых низких они никогда на этом не замирают. Через какое-то время всё выходит на средний уровень. Сейчас практически на треть цена упала, но это не значит, что она там задержится. Спрос упал несильно, поэтому, повторюсь, существует два показателя: первый — наличие денег в распоряжении Минфина, и второй — сохранение спроса, — заключил эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что другой эксперт допустил развитие глобального кризиса в российской экономике на фоне падения цен на нефть и роста иностранной валюты по отношению к рублю. Тем временем аналитики спрогнозировали, что спрос на нефть вернётся в норму ко второй половине 2020 года.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель, хотя вскоре опять поднялась выше отметки в 40 долларов. Вследствие этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. В СМИ назвали обвал цен на сырьё попыткой ослабить Россию.

На фоне падения нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке, а в Минфине рассказали, что ликвидных средств ФНБ хватит для компенсации расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель.

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