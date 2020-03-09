Эксперт допустил возможность новой волны глобального кризиса

Новая волна глобального кризиса накрывает российскую экономику. Такого мнения придерживается руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, с которым пообщались журналисты агентства Ura.ru. Виной тому он назвал отсутствие договорённости между странами ОПЕК, России и Саудовской Аравии по поводу объёмов добычи нефти на фоне падающего из-за коронавируса рынка.

— Такие заявления делаются, когда руководство компании и их аналитики твёрдо убеждены, что снижение добычи не вразумит рынок. Они дали сигнал рынку упасть ещё сильнее, и, когда он пробьёт дно, ОПЕК+, возможно, будет декларировать сокращение добычи. Борьба идёт за доли рынка, — объяснил эксперт.

По словам Колташова, теперь правительству придётся активнее поддерживать российскую экономику, создавать рабочие места, обеспечивать протекционистские условия на рынке и замещать импорт. Он также добавил, что стоимость доллара на фоне падения цен вполне может достигнуть 80 рублей.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель, хотя вскоре опять поднялась выше отметки 40 долларов. Стороны не договорились о сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. Вследствие этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. В СМИ назвали обвал цен на сырьё попыткой ослабить Россию.

На фоне падения нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке, а в Минфине рассказали, что ликвидных средств ФНБ хватит для компенсации расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель.