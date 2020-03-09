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Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей из-за падения рубля

Импортные автоконцерны увеличат цифры на ценниках быстрее, чем локализованные, считает Олег Мосеев.

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Фото © Pixabay

В России постепенно поднимутся цены на автомобили, если рубль не укрепится после обвала котировок нефти. Об этом предупредил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

Производителям придётся всё-таки пересчитывать ценники. Понятно, что они не будут делать это сразу, скорее всего, поэтапно. Плюс у них есть в любом случае время, потому что поставки, которые запланированы на ближайшие три-шесть месяцев, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, — сказал он ТАСС.

По оценке Мосеева, импортные автоконцерны повысят цены быстрее, чем локализованные. При этом он не исключает роста продаж новых легковых автомобилей и LCV (лёгких коммерческих автомобилей) в России в марте. Дело в том, что россияне, планировавшие приобрести нового железного коня, отправятся в салоны быстрее из-за боязни подорожания автомобилей, считает глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что на фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель.

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