Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей из-за падения рубля

В России постепенно поднимутся цены на автомобили, если рубль не укрепится после обвала котировок нефти. Об этом предупредил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

— Производителям придётся всё-таки пересчитывать ценники. Понятно, что они не будут делать это сразу, скорее всего, поэтапно. Плюс у них есть в любом случае время, потому что поставки, которые запланированы на ближайшие три-шесть месяцев, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, — сказал он ТАСС.

По оценке Мосеева, импортные автоконцерны повысят цены быстрее, чем локализованные. При этом он не исключает роста продаж новых легковых автомобилей и LCV (лёгких коммерческих автомобилей) в России в марте. Дело в том, что россияне, планировавшие приобрести нового железного коня, отправятся в салоны быстрее из-за боязни подорожания автомобилей, считает глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что на фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель.