На востоке Москвы водитель сбил ребёнка, перебегавшего Щёлковское шоссе

На востоке Москвы, в Гольянове, произошло ДТП, водитель сбил несовершеннолетнего, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в "Твиттере".
Сегодня в 19:40 на Щелковском шоссе в районе дома 95 водитель, управляя автомобилем совершил #наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате #ДТП пострадал пешеход. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 9, 2020
Инцидент произошёл в районе дома номер 95 по Щёлковскому шоссе. В результате наезда ребёнок пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Петербурге иномарка сбила школьника на пешеходном переходе.
Хомякова Дарья