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На востоке Москвы водитель сбил ребёнка, перебегавшего Щёлковское шоссе

Несовершеннолетний получил травмы, но остался жив.

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На востоке Москвы, в Гольянове, произошло ДТП, водитель сбил несовершеннолетнего, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в "Твиттере".

Инцидент произошёл в районе дома номер 95 по Щёлковскому шоссе. В результате наезда ребёнок пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Петербурге иномарка сбила школьника на пешеходном переходе.

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