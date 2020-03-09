На востоке Москвы водитель сбил ребёнка, перебегавшего Щёлковское шоссе

Сегодня в 19:40 на Щелковском шоссе в районе дома 95 водитель, управляя автомобилем совершил #наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате #ДТП пострадал пешеход. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.