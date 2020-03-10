В аэропорту Чили совершено "ограбление века" — похищено 14 миллионов долларов

Это рекорд для страны. Предыдущее преступное достижение было установлено в 2004 году.

В аэропорту столицы Чили Сантьяго произошло ограбление, в результате которого преступники похитили 14 миллионов долларов и один миллион евро.

Как сообщает телеканал 24 Horas, в преступлении участвовало от семи до десяти человек. Они на двух автомобилях пробрались на склады аэропорта и похитили деньги из грузовика компании, занимающейся перевозками. По словам главы управления по борьбе с ограблениями Хорхе Санчеса, как минимум два человека пострадали.

Похищенная сумма эквивалентна 13 миллиардам чилийских песо.

Также отмечается, что нынешнее ограбление перекрывает рекорд, установленный в 2004 году, когда похитители украли более шести миллиардов песо. Тогда его прозвали ограблением века, однако нынешнее похищение может забрать этот титул.