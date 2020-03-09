Рыжебородый москвич открыл огонь по мужчине на юго-востоке города

На юго-востоке Москвы мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в бессознательном состоянии, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл возле одного из подъездов по улице Краснодарской. Между двумя людьми произошёл конфликт, потом нападавший догнал жертву и несколько раз выстрелил из травматического пистолета, после чего скрылся на машине.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства уточняются. Подозреваемого разыскивают, это мужчина около сорока лет с рыжей бородой.

Ранее житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе многоэтажки, он стрелял холостыми патронами, а потом бросился избивать оппонента карабином.