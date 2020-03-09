Летевший в самолёте с Трампом конгрессмен ушёл на карантин из-за коронавируса

Один из членов конгресса США Мэтт Гэтц ушёл на карантин после того, как контактировал с заражённым коронавирусом во время политической конференции CPAC, состоявшейся в конце февраля.

При этом журналисты заметили конгрессмена на одном борту с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. Гэтц сдал тест на коронавирус и по рекомендации врачей отправился на карантин до истечения 14 дней с момента контакта с инфицированным, сообщается в твиттере чиновника.

Он стал уже четвёртым политиком, отправившимся на карантин после коротких встреч с заражённым. Ранее это сделали сенатор Тед Круз, член палаты представителей Пол Госар и конгрессмен Даг Коллинз.

Все они общались с больным на конференции. Однако отмечается, что Трамп и вице-президент Майк Пенс не контактировали с этим человеком.

Ранее Лайф сообщал, что контактировавший с коронавирусным больным глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп пожал руку Трампу.