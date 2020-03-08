Пожавший руку Трампу признался в контакте с коронавирусным больным

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что контактировал с человеком, заражённым коронавирусом, прежде чем выйти на одну сцену с президентом США Дональдом Трампом и пожать ему руку, сообщает Fox News.

— У меня был с заражённым очень короткий контакт, — сказал он.

Шлапп добавил, что сам больной не посещал мероприятие с участием американского лидера в субботу. При этом Союз американских консерваторов заявил, что инфицированный вообще не был в главном зале.

Трамп не обеспокоен этой ситуацией и заверил, что продолжит проводить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании, где собираются тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что посетитель конференции с участием Трампа оказался заражён коронавирусом.