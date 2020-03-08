Посетитель конференции с участием Трампа оказался заражён коронавирусом

У одного из посетителей Конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что заразившийся не контактировал с официальными лицами и не посещал главный зал, где проходили мероприятия.

— Администрация Трампа в курсе ситуации, и мы продолжим регулярные контакты со всеми необходимыми государственными официальными лицами, — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА "Новости".

Конференция состоялась в конце февраля под Вашингтоном. Президент Америки выступал в заключительный день программы.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп обсудил ситуацию вокруг коронавируса с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также пожертвовал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом.