Коронавирус за деньги. Британские учёные предлагают заразить добровольцев для поиска вакцины

Учёные в Британии ищут добровольцев для заражения коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от опасного заболевания, сообщает Daily Mail.

Эксперимент проводит Hvivo, компания, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона. 24 участникам заплатят по 4500 долларов, им введут менее опасные штаммы вируса — 0C43 и 229E — и поместят в двухнедельный карантин.

Врачи будут внимательно следить за их состоянием и диетой, вероятно, у подопытных проявятся лёгкие респираторные симптомы, куда менее опасные, чем от CoViD-2019. Наиболее эффективные из протестированных вакцин и лекарств будут вводить реальным заболевшим. Учёные ожидают, что новая разработка поможет в борьбе с эпидемией и остановит мировую панику.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в разработке находится более 20 вакцин против CoViD-2019. Образцы разрабатывают в Китае, России и США. Напомним, коронавирус распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. В ВОЗ не исключают возможности пандемии.