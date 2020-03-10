Названы самые быстроразвивающиеся регионы России

Аналитики назвали наиболее быстроразвивающиеся регионы России. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом в список вошли Сахалинская область, ХМАО, ЯНАО, Тюменская, Московская, Ленинградская и Магаданская области, а также Татарстан. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на обзор рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс".

За минувший год улучшению экономического состояния способствовало замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора.

В лидерах оказался Сахалин, который прибавил 59% в индексе динамики экономического здоровья. В топе рейтинга оказались те регионы, где есть сырьё, развитый обрабатывающий сектор или столичные преференции (речь идёт о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

В десятку аутсайдеров вошли Чечня, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Эти регионы показали стойкую отрицательную динамику экономического развития, они зависимы от вливаний из бюджета.

Эксперты отметили, что ситуацию может пошатнуть вспышка коронавируса, она косвенно коснётся всех российских субъектов. Наиболее серьёзными последствиями может обернуться карантин в Москве и Санкт-Петербурге, которые, по сути, являются финансовым и экономическим средоточием страны.