Курс рубля падает, нефть дешевеет. Как теперь сохранить сбережения, купить машину и квартиру

В понедельник курс доллара превысил 74 рубля, а евро подорожал до 85. Это произошло на фоне падения цен на нефть более чем на 30%. Лайф разбирался, как ситуация на сырьевом и валютном рынках отразится на ценах. В какие активы стоит вкладываться, а откуда стоит выводить сбережения? Что в ближайшей перспективе будет с курсом валют?

Нефть марки Brent подешевела на 30% — до 33 долларов за баррель. Сказались два основных фактора. Первый — это фактический отказ России согласиться на дополнительное снижение добычи нефти в рамках ОПЕК+, а второй — стремительное распространение эпидемии коронавируса, которая тормозит развитие мировой экономики в целом.

Что ждёт курс рубля

Центробанк уже заявил, что прекращает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Эта мера направлена на то, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Правда, у финансистов пока нет уверенности, что этот шаг сможет остановить падение валюты.

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— Обвал цен на нефть очень плохо сказывается на курсе рубля, — отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. — Если не будет каких-то значимых новостей, то при прочих равных курс на Московской бирже во вторник поднимется выше 70 рублей за доллар. Стоит ожидать обновления до новых максимумов с 2016 года.

Такого же мнения придерживается и старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Она поясняет, что с 1 апреля никого из стран — участниц ОПЕК+ не будут связывать какие-либо обязательства. Это значит, что каждый сможет самостоятельно определять, сколько добывать сырья в зависимости от перспектив продаж. По мнению аналитика, для сырьевого рынка это сложная ситуация.

По прогнозам Анны Бодровой, доллар на какое-то время может подняться до 75 рублей, а возможно, даже выше — до 77–80. Правда, на этом уровне курс не удержится. Как правило, после таких сильных скачков начинается коррекция, которая составляет примерно 50% от роста. Аналитик считает, что, скорее всего, и в этот раз стоит ждать снижения курса доллара после резкого скачка.

— В сложившейся ситуации главное — это соблюдать спокойствие, сохранять холодный разум и не поддаваться панике, — говорит Анна Бодрова. — Эмоциональность — главный враг стабильности. Не стоит бежать и покупать валюту на пике цены. Да, сейчас курс повысился, но он будет корректироваться. И тогда потери неизбежны. Если и переводить часть сбережений в валюту, то это нужно делать в периоды коррекции, а не на пике цены (как сейчас).

Как управлять сбережениями

Эксперты сходятся во мнении, что в сложившихся обстоятельствах многим инвесторам имеет смысл пересмотреть свои вложения. В частности, сейчас очень активно стали расти в цене так называемые защитные активы (например, золото).

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Прошлая неделя стала самой благоприятной для золота со времён финансового кризиса 2008–2009 годов. Росту котировок способствуют как раз покупки инвесторами так называемых активов-убежищ.

Впрочем, экономисты предупреждают: при покупке золота тоже есть свои риски. И немалые. Особенно если речь идёт об обезличенных металлических счетах.

— Конечно, в случае с ОМС можно получить инвестиционный доход за счёт изменения рыночных цен на металлы, — говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. — В то же время у таких счетов есть ряд серьёзных минусов. Во-первых, надо платить НДФЛ 13% и комиссии. К тому же ОМС не входит в систему страхования вкладов. Ещё один риск — с такого счёта невозможно быстро снять деньги. И, конечно, никто не гарантирует, что золото снова не станет дешеветь.

При этом, по словам Василия Карпунина, под ударом оказался долговой рынок. Самые большие риски сейчас у длинных облигаций. Из-за ослабления рубля и падения цен на нефть они находятся под существенным давлением.

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Также неопытным инвесторам стоит очень аккуратно относиться к акциям. На фондовом рынке сейчас нестабильно. И привычные активы могут оказаться убыточными в краткосрочной перспективе. При этом появилась хорошая возможность купить определённые активы по дешёвке. Но это игра для тех, кто готов рискнуть. Как и со всеми рискованными активами, тут стоит помнить простое правило — не нужно вкладывать в них последние деньги.

— Сейчас деньги не должны тратиться впустую — это раз, — отмечает Анна Бодрова. — Сбережения должны быть диверсифицированы — это два. Принципа "не класть все яйца в одну корзину" никто не отменял.

Таким образом, если речь идёт о крупных сбережениях, то имеет смысл рассмотреть вопрос разделения активов на акции (с ориентацией на получение выгоды в долгосрочной перспективе), а также вклады в разных валютах.

— Инвесторам точно не стоит делать ставку на сбережения в евро, ведь экономика ЕС, в отличие от США, сильно зависит от экспорта и чутко реагирует на проблемы в КНР, — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Кроме того, отрицательные процентные ставки ЕЦБ заставляют всё большее число банков вводить комиссии за хранение евро на депозитах. Это тоже не лучшим образом сказывается на их доходности. Так что лучший вариант — это открывать депозиты в долларах и рублях. Если основные траты идут в рублях, то в доллары можно перевести 30% сбережений.

Стоит ли брать кредиты и вкладывать деньги в автомобили и недвижимость

Как только начинает падать курс рубля, многие россияне начинают задумываться: а не стоит ли вкладывать деньги в недвижимость или авто? И стоит ли торопиться с кредитом?

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Если покупка уже запланирована, то Анна Бодрова советует её не откладывать. По её словам, автомобили, как и электроника и любой импортный товар, могут подорожать из-за разницы курсов. В меньшей степени перепады курсов скажутся на цене иномарок, которые выпускаются на заводах в России.

— Но стоит понимать, что это не инвестиция, это просто расходы, — подчёркивает Анна Бодрова. — Брать что-то в кредит есть смысл, если точно знаешь, что сможешь расплатиться без проблем. Любые крупные покупки должны быть распланированы и просчитаны. Вложить финансы в жильё можно, если это, во-первых, предполагалось сделать, во-вторых, если есть на руках нужная сумма. Это спасёт деньги от обесценивания. Тратить больше, чем можешь себе позволить, неосмотрительно в любой экономической ситуации.

Таким образом, экономист не советует поддаваться панике и брать кредит на крупную покупку, если в ближайшее время она не планировалась. В этом случае переплата по процентам может куда сильнее ударить по кошельку, чем любое колебание курса валют.