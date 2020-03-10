Центробанк начал продажу валюты. Как это отразится на курсе рубля

Банк России принял решение начать упреждающую продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Об этом сообщается на сайте регулятора. Объём продаж будет зависеть от фактической цены нефти. Чем она ниже, тем больше будет объём интервенций. Таким образом регулятор пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

— Меры Центробанка, на наш взгляд, являются полностью своевременными и могут выступать фактором, который несколько успокоит панические настроения инвесторов, — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Тем не менее этих мер поддержки может оказаться недостаточно, чтобы полноценно противостоять падающей динамике рынков. Если будет существенный отток капитала из российских активов, то даже с мерами поддержки со стороны Банка России дальнейшее падение курса рубля вряд ли удастся остановить.

Впрочем, по мнению Антона Покатовича, меры ЦБ, вероятно, будут оказывать поддержку рублёвым активам в более долгосрочной перспективе. При этом ближайшая перспектива как для курса рубля, так и для фондовых рынков России продолжит определяться масштабами паники инвесторов.

Фото © EPA/MAXIM SHIPENKOV

— Сейчас мы не исключаем, что нефтяные цены в ближайшее время могут снова двинуться к отметке в 30 долларов, а при неблагоприятных сценариях опуститься и ниже, — отметил Антон Покатович. — При таком векторе движения рынков рубль может упасть к отметкам 77 и ниже.

Как отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, такая мера поддержки ЦБ является временной, так как средств в фонде не хватит на длительные продажи валют. По его мнению, обстановка на рынке грозит значительным сокращением бюджетной прибыли и в таких условиях распродавать значительную часть резервов — не самая лучшая идея.

— Впрочем, как только первичная эмоциональная реакция инвесторов закончится (все, кто хотел избавиться от рублёвых активов и перевести их в валютные, завершат задуманное), то и ЦБ прекратит продавать валюту, — пояснил Геннадий Николаев. — Так что как временная мера поддержки инициатива ЦБ вполне хороша и действительно может снизить давление на курс.

По словам Геннадия Николаева, нас ждёт достаточно долгий период низких сырьевых цен, а значит, потенциал для укрепления рубля будет ограничен, несмотря на все стабилизирующие меры. Аналитик ожидает курса рубля вблизи 71−72 за доллар в ближайшие недели.

— Пока все действия ЦБ можно оценить как грамотные, соответствующие ситуации: регулятор продаёт валюту для сдерживания курса рубля, чтобы его на волне паники не подняло до 100 рублей за доллар, — пояснила операционный директор "Рокетбанка" Елена Автомонова. — Продажа валюты не опустит курса, но поможет удержать от шоков. Да и паники уже нет, принимая во внимание произошедшее и текущий статус рынков. Важно, что текущий курс сдержит уход нерезидентов из ОФЗ. Курс пойдёт вниз, когда цена на нефть стабилизируется. Власти были готовы, отказ от сделки с ОПЕК просчитан, поэтому и меры адекватные.

Читайте также, как теперь сохранить сбережения, купить машину и квартиру.