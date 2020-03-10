Динамика заражений коронавирусом в Китае и Корее пошла на спад

Количество умерших от коронавируса в Китае достигло 3136 человек, об этом сообщил Государственный комитет КНР по здравоохранению.

Всего в стране подтверждено 80 754 случая инфицирования, в настоящий момент болеет 17 721 пациент, из них 4794 находятся в тяжёлом состоянии. Число выздоровевших увеличивается и составляет 59 897. При этом динамика заражений идёт на спад, за минувшие сутки 2019-nCoV был диагностирован всего у 19 человек.

При этом вне эпицентра заражения города Ухань не было выявлено ни одного случая инфицирования, помимо ввозных эпизодов. Один из заболевших приехал в провинцию Ганьсу, а другой — в Пекин. Подобная тенденция сохраняется уже третий день подряд.

Южная Корея зафиксировала вдвое меньше случаев заболевания, чем это обычно бывало в последние дни. Общее число заражённых в стране выросло на 131 — до 7513 человек, скончалось 53, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения.

Также первый случай заражения зарегистрирован в Монголии, сообщает Reuters. Заболевший гражданин Франции, работающий в Монголии, прибыл туда транзитом через Москву. Власти установили круг лиц, с которыми он контактировал.

Первый случай инфицирования зафиксирован и в Панаме, об этом сообщил президент республики Лаурентино Кортисо Коэн в "Твиттере". Заболела 40-летняя женщина, которая ранее посещала Испанию. Болезнь была выявлена на ранних стадиях, пациентка находится в стабильном состоянии.

Ранее учёные выяснили новые симптомы коронавируса. Оказалось, что он может маскироваться под лихорадку денге.