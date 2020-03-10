НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Главным образом, на доступность жилья влияют доходы населения, ведь ставка по ипотеке везде остаётся на примерно одном уровне.

176
Post cover

Фото © Pixabay

Северные регионы России имеют максимально выгодные условия для ипотечного кредитования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование.

Отмечается, что лидерство по этому показателю удерживают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа.

С другой стороны рейтинга находятся Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Тува, для жителей которых покупка жилья в ипотеку остаётся сложнодоступной.

Исходя из данных, на доступность жилья в первую очередь влияют его стоимость и доходы населения. При этом последние сильно разнятся от региона к региону, в то время как ставка ипотеки остаётся на примерно одном и том же уровне.

Ранее Лайф рассказывал о том, как выгодно оформить рефинансирование.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть