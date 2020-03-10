Названы регионы России с самой доступной ипотекой

С другой стороны рейтинга находятся Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Тува, для жителей которых покупка жилья в ипотеку остаётся сложнодоступной.

Исходя из данных, на доступность жилья в первую очередь влияют его стоимость и доходы населения. При этом последние сильно разнятся от региона к региону, в то время как ставка ипотеки остаётся на примерно одном и том же уровне.