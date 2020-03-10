Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Северные регионы России имеют максимально выгодные условия для ипотечного кредитования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование.
Отмечается, что лидерство по этому показателю удерживают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа.
С другой стороны рейтинга находятся Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Тува, для жителей которых покупка жилья в ипотеку остаётся сложнодоступной.
Исходя из данных, на доступность жилья в первую очередь влияют его стоимость и доходы населения. При этом последние сильно разнятся от региона к региону, в то время как ставка ипотеки остаётся на примерно одном и том же уровне.
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Никита Могилев