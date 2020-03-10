Лидер Rammstein после концерта в Екатеринбурге устроил крутую вечеринку с девушками в гримёрке

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Новосибирске устроил VIP-вечеринку, на которую были приглашены в основном девушки, рассказало издание "E1.RU".

Отмечается, что тусовок было две, до концерта и после. Вторая была строго закрытая, а входящих попросили сдать телефоны.

— В список приглашённых можно было попасть через известную в тусовке фанатов Rammstein девушку, которая путешествует вместе с группой, —рассказал порталу очевидец.

Для проведения вечеринки Линдеманн указал в райдере большую гримёрку на 50 человек.

Ранее уральские активисты и феминистки потребовали отменить концерт солиста Rammstein в Новосибирске. Скандал вокруг музыканта разгорелся в середине февраля, когда он опубликовал клип с откровенными сцены, в которых снялись девушки из России, чем вызвали волну гнева и травли в свой адрес.