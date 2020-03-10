Япония введёт уголовную ответственность за скупку и перепродажу медицинских масок

Жителей Японии, занимающихся скупкой и перепродажей медицинских масок, будет ждать тюремное заключение сроком до одного года.

С 15 марта за получение спекулятивной прибыли с продажи масок нарушитель может быть наказан штрафом в размере до 1 миллиона иен (9,8 тысячи долларов) или сочетанием обоих наказаний.

Такие меры, о которых сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны, вводятся на фоне распространяющегося коронавируса, который заразил уже 1200 жителей. Также зафиксировано 16 смертельных случаев.

В Японии разрешена перепродажа масок, но за ту же стоимость, за которую они были приобретены. Не возбраняется и их бесплатная раздача членам семьи, друзьям и знакомым.

При этом в стране зафиксирован недостаток защитных средств. В первую очередь это связано с тем, что 70% продукции производилось в Китае, откуда в данный момент поставок нет. Власти в Токио просят местных производителей увеличить объёмы производства и совместными усилиями пытаются довести их количество до 600 миллионов штук в месяц, но дефицит масок в стране сохраняется.

Ранее Лайф сообщал, что британские учёные предлагают за деньги заразить добровольцев коронавирусом для поиска вакцины.