Мэрия Иланского попыталась оправдаться за подаренное футболистам пиво: Этого не может быть

В мэрии города Иланский в Красноярском крае прокомментировали информацию о том, что победителей открытого Кубка города по мини-футболу на снегу наградили пивом.

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжных инициатив Виталий Тросиненко сообщил, что пенного напитка никто из спортсменов не получал.

— Награждали кубками, медалями, грамотами. Призом пиво не может быть. Вопросов насчёт пива даже быть не может, — приводит слова Тросиненко ТВК.

При этом наличие пива рядом с кубками и слова возмущённых подарками сибирских футболистов Тросиненко никак не объяснил.

Напомним, ранее Лайф сообщал об алкогольном подарке спортсменам.