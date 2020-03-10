Мэрия Иланского попыталась оправдаться за подаренное футболистам пиво: Этого не может быть

В мэрии города Иланский в Красноярском крае прокомментировали информацию о том, что победителей открытого Кубка города по мини-футболу на снегу наградили пивом.
Начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжных инициатив Виталий Тросиненко сообщил, что пенного напитка никто из спортсменов не получал.
— Награждали кубками, медалями, грамотами. Призом пиво не может быть. Вопросов насчёт пива даже быть не может, — приводит слова Тросиненко ТВК.
При этом наличие пива рядом с кубками и слова возмущённых подарками сибирских футболистов Тросиненко никак не объяснил.
Напомним, ранее Лайф сообщал об алкогольном подарке спортсменам.
Никита Могилев