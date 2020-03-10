СМИ: В России планируют ввести штрафы для соцсетей за противоправный контент в Интернете

В России готовится законопроект о штрафах для соцсетей и интернет-команий за распространение противоправного контента, инициатива исходит от Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также Лиги безопасного Интернета (ЛБИ), сообщает "Коммерсант".

Авторы инициативы полагают, что подобное нововведение поможет защитить детей от пропаганды наркотиков и экстремизма в Сети.

Нововведение уже успели раскритиковать. Так, гендиректор сервиса знакомств Mamba Андрей Бронницкий заявил, что жёсткие правила позволят свободно развиваться внешним конкурентам.

— В перспективе это может привести к тому, что внутренних игроков, которых можно регулировать, не останется, — отметил Бронницкий.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, штрафы, если они будут введены, коснутся только российских игроков, в то время как Facebook и Twitter не будут выполнять эти требования, поскольку они не зарегистрированы в реестре Роскомнадзора и не переносят данные пользователей в Россию.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян напомнил, что в 2018 году такой проект уже обсуждался, но не был принят, и если его введут сейчас, то, по сути, на частные компании ляжет функция цензуры в Интернете.

Ранее Правительство РФ предложило ввести штрафы до полутора миллионов рублей за наркопропаганду в Интернете.