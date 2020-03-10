На Кипре больница отменила все операции из-за того, что хирург заразился коронавирусом

Больница в столице Кипра Никосии на двое суток отменила все операции, когда выяснилось, что хирург заразился коронавирусом, сообщило издание Cyprus Mail.

Хризостомос Коккинос, 64-летний кардиохирург, был инфицирован во время визита в Великобританию. На Кипр он вернулся 3 марта и работал до тех пор, пока 8 марта не сдал тест на CoViD-2019, который оказался положительным. Медик является одним из двух мужчин, у кого были подтверждены в понедельник первые случаи заболевания на Кипре.

После экстренного совещания в понедельник вечером Министерство здравоохранения заявило, что все операции были отменены на 48 часов, а находящиеся в отделении пациенты будут выписаны в ожидании обследования и по возможности переведены в частные больницы.

По данным местных СМИ, в больнице паника, так как уборщики отказываются выходить на работу, опасаясь заражения. Врачей и медсестёр также призвали сдать образцы крови для тестирования.

До понедельника Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было выявлено случаев заражения коронавирусом нового типа, но 9 марта министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну подтвердил первые два случая инфицирования.