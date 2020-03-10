Опрос: Четверть работодателей не считают декрет негативным фактором для карьеры женщины

Более четверти работодателей считают, что декретный отпуск продолжительностью свыше трёх лет не повлияет отрицательно на карьеру женщины. При этом 33% опрошенных придерживаются мнения, что негативного воздействия не окажет декрет только в том случае, если он длится не более полутора лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.