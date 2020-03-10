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Опрос: Четверть работодателей не считают декрет негативным фактором для карьеры женщины

А 41% женщин рассказали, что сменили работу после выхода из декрета.

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Фото © Pixabay

Более четверти работодателей считают, что декретный отпуск продолжительностью свыше трёх лет не повлияет отрицательно на карьеру женщины. При этом 33% опрошенных придерживаются мнения, что негативного воздействия не окажет декрет только в том случае, если он длится не более полутора лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.

13% респондентов считают, что допустим декретный отпуск до девяти месяцев, а 9% — до шести.

41% женщин рассказали, что сменили работу после выхода из декрета. На прежней должности осталось 26%, 13% стали фрилансерами или предпринимателями, 7% получили более высокую должность, а 2% — более низкую.

Ранее стало известно, что в России может измениться система оплаты больничных и декретов.

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