Опрос: Четверть работодателей не считают декрет негативным фактором для карьеры женщины

Более четверти работодателей считают, что декретный отпуск продолжительностью свыше трёх лет не повлияет отрицательно на карьеру женщины. При этом 33% опрошенных придерживаются мнения, что негативного воздействия не окажет декрет только в том случае, если он длится не более полутора лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.
13% респондентов считают, что допустим декретный отпуск до девяти месяцев, а 9% — до шести.
41% женщин рассказали, что сменили работу после выхода из декрета. На прежней должности осталось 26%, 13% стали фрилансерами или предпринимателями, 7% получили более высокую должность, а 2% — более низкую.
Ранее стало известно, что в России может измениться система оплаты больничных и декретов.
Никита Могилев