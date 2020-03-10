Психически больной сын директора школы в Челябинской области избил пенсионерку-сторожа

В Уйский районный суд Челябинской области направлено уголовное дело в отношении сторожа Ларинской средней школы, который избил свою пожилую коллегу. Об этом сообщает Znak со ссылкой на районную прокуратуру.

Следствие установило, что мужчина работает в школе в ночное время. В сентябре прошлого года он отказался заступить на смену, посчитав, что его коллега что-то украла из школы.

Далее он подошёл к женщине, несколько раз ударил её и пнул, после чего та упала на пол, получив несколько ушибов и сотрясение мозга.

На него сторожа было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью").

При этом экспертиза выявила психические расстройства у мужчины, который и не думал, что совершает преступление. Защита попросила суд прекратить уголовное дело и направить мужчину на принудительное лечение.

В прокуратуре отметили, что дело вызвало большой общественный резонанс, "поскольку совершено отрицательно характеризующимся в быту психически неуравновешенным сыном директора школы, уважаемого в Ларино человека в отношении престарелой женщины".

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