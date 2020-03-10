Синоптик призвал россиян не менять сроки посадки картошки из-за тёплой погоды

Тёплая зима и начало весны не позволили земле заледенеть, однако это не значит, что температура почвы достаточно высокая, поэтому менять даты посадки картофеля на территории Центральной России не стоит. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Например, в 2017 году был очень тёплый март. И тем не менее начиная с десятого апреля — холодная погода, а девятого мая устанавливался временный снежный покров. Температура девятого мая не превышала пяти градусов. Не нужно считать, что мы в субтропиках живём, и сажать картошку, — отметил он.