Минобороны опубликовало 27 млн записей об участниках Великой Отечественной войны

Министерство обороны России загрузило на сайт 27 миллионов материалов в мультимедийную базу, посвящённую участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Архивные фотографии и записи размещены в рамках проекта "Дорога памяти", призванного увековечить всех участников войны. Отмечается, что актуальная информация постоянно обновляется в режиме реального времени. Принять участие в проекте может любой — для этого нужно лишь загрузить свои материалы на сайт.