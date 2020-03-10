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Минобороны опубликовало 27 млн записей об участниках Великой Отечественной войны

Размещённая на странице оборонного ведомства информация постоянно обновляется.

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Фото © Doroga.mil.ru

Министерство обороны России загрузило на сайт 27 миллионов материалов в мультимедийную базу, посвящённую участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Архивные фотографии и записи размещены в рамках проекта "Дорога памяти", призванного увековечить всех участников войны. Отмечается, что актуальная информация постоянно обновляется в режиме реального времени. Принять участие в проекте может любой — для этого нужно лишь загрузить свои материалы на сайт.

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