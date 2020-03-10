Путин убеждён, что победу в войне с фашизмом у РФ отнять невозможно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не сможет отнять у России победу во Второй мировой войне. Он добавил, что у него нет ощущения того, что заслуги страны кто-то пытается присвоить.

— Это невозможно, — отметил глава государства в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер также раскритиковал утверждения о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы сыграли равнозначную роль в развязывании войны.

— Это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто, — сказал он.