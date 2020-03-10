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Путин убеждён, что победу в войне с фашизмом у РФ отнять невозможно

Он также назвал чушью собачьей утверждения о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы сыграли равнозначную роль в развязывании масштабного вооружённого конфликта.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не сможет отнять у России победу во Второй мировой войне. Он добавил, что у него нет ощущения того, что заслуги страны кто-то пытается присвоить.

Это невозможно, — отметил глава государства в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер также раскритиковал утверждения о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы сыграли равнозначную роль в развязывании войны.

Это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто, — сказал он.

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