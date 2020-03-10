Путин похвалил слоган наклеек на авто "Спасибо деду за Победу"

Президент России Владимир Путин похвалил автомобильную наклейку со слоганом "Спасибо деду за Победу". Об этом сообщает ТАСС.

— "Спасибо деду за Победу" — отлично, — сказал российский лидер в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он также отметил, что у наклейки с надписью "Можем повторить" возможна разная интерпретация.

— Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим, — заявил Путин.

Глава государства пояснил, что РФ никогда не была нацелена на такое развитие событий.

Напомним, ранее Владимир Путин подчеркнул, что никто не сможет отнять у России победу во Второй мировой войне.