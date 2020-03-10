Путин похвалил слоган наклеек на авто "Спасибо деду за Победу"

Глава РФ напомнил, что во время ВОВ Советский Союз потерял более 27 миллионов человек.

Президент России Владимир Путин похвалил автомобильную наклейку со слоганом "Спасибо деду за Победу". Об этом сообщает ТАСС.

— "Спасибо деду за Победу" — отлично, — сказал российский лидер в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он также отметил, что у наклейки с надписью "Можем повторить" возможна разная интерпретация.

— Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим, — заявил Путин.

Глава государства пояснил, что РФ никогда не была нацелена на такое развитие событий.