В Челябинске на 82-м году жизни умерла актриса Марина Меримсон

В Челябинске на 82-м году из жизни ушла заслуженная артистка РФ Марина Меримсон. Об этом сообщил в "Фейсбуке" продюсер Вячеслав Шмыров.

Он отметил, что сыгранная ею роль Серафины в "Татуированной розе" в своё время стала потрясением театрального мира. По его словам, Эльдар Рязанов даже предлагал ей принять участие в пробах на роль Нади Шевелёвой в картине "Ирония судьбы". Тогда ей пришлось побороться со знаменитыми Светланой Немоляевой, Людмилой Гурченко, Алисой Фрейндлих, Ларисой Голубкиной и Антониной Шурановой.

— С кино не случилось... зато Марина Давыдовна Меримсон блистала в завидном театральном репертуаре, который уже только списочно выдаёт в ней яркую, сильную, дерзкую, отнюдь не провинциального масштаба трагическую и трагикомическую актрису, — отметил Шмыров.

Ранее Лайф писал, что актёр Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни.