ЦБ примет меры по поддержке финансовых организаций из-за вспышки коронавируса

Центральный банк России вводит ряд послаблений для финансовых организаций на фоне эпидемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

— В частности, есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. В соответствии с механизмом действия данных инструментов это лишь ограничивает распределение прибыли кредитных организаций, — говорится в сообщении.

Таким образом, учитывая стремительное распространение штамма CoViD-19, Центробанк собирается до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика.

Кроме того, Банк России предлагает послабления по кредитам для фирм, которые производят лекарственные средства и медицинскую технику.