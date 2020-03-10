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ЦБ примет меры по поддержке финансовых организаций из-за вспышки коронавируса

Поблажки будут сделаны лишь для финансовых организаций из отраслей туризма и транспорта, а также производства лекарственных средств и медицинской техники.

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Фото © Официальный сайт Центробанка России

Центральный банк России вводит ряд послаблений для финансовых организаций на фоне эпидемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В частности, есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. В соответствии с механизмом действия данных инструментов это лишь ограничивает распределение прибыли кредитных организаций, — говорится в сообщении.

Таким образом, учитывая стремительное распространение штамма CoViD-19, Центробанк собирается до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика.

Кроме того, Банк России предлагает послабления по кредитам для фирм, которые производят лекарственные средства и медицинскую технику.

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