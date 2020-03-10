Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от посещения общественных мест и транспорта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о соблюдении обязательных мер гигиены и использовании медицинской маски, которую необходимо менять каждые два-три часа. Также в Роспотребнадзоре призвали дезинфицировать гаджеты и оргтехнику.

Напомним, накануне число заражённых коронавирусом в России возросло до 20 человек. Три новых случая зафиксировали в Москве.