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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик из-за коронавируса

В России зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией нового типа.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от посещения общественных мест и транспорта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о соблюдении обязательных мер гигиены и использовании медицинской маски, которую необходимо менять каждые два-три часа. Также в Роспотребнадзоре призвали дезинфицировать гаджеты и оргтехнику.

Напомним, накануне число заражённых коронавирусом в России возросло до 20 человек. Три новых случая зафиксировали в Москве.

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