Мамаев вышел и забил, а Роналду теперь свободен. Обзор футбольного Евротура

Россия. Мамаев забивает после возвращения, "Краснодар" догоняет "Зенит"

Самый огненный матч тура выдали два претендента на еврокубки: "Ростов" и ЦСКА. Разбитая голова, два удаления, три пенальти (два из которых оказались нереализованными), автогол — и это даже неполный перечень событий из сумасшедшей игры. И главное — "Ростов" в итоге выиграл, а победный гол забил Па-а-а-а-а-в-е-е-е-ел Ма-ма-ев!

Это был первый матч Мамаева с 7 октября 2018 года. Тогда он забил "Зениту", но отмечал так бурно, что остался без футбола почти на полтора года. И вот камбэк, да какой!

Обострилась интрига в борьбе за чемпионство, хотя до рестарта сезона казалось, что это вряд ли может произойти. "Зенит" имел 10-очковый задел относительно "Краснодара", но вот прошло два матча, и разрыв существенно сократился — осталось всего шесть баллов. Питерцы сделали рекордное количество навесов, но так и не забили "Уфе", а вот "быки" запихали "Спартаку" один-единственный гол, который и стал победным. Помог экс-спартаковец Ари, который просто обожает наказывать бывшую команду: 8 голов в 11 матчах против красно-белых.

Ситуация на вершине таблицы теперь выглядит так: лидерство "Зенита" уже не такое внушительное, "Краснодар" рвётся на первое место, а "Ростов" и "Локо" пока опережают ЦСКА в битве за третью строчку.

Италия. Чемпионат страны заморозили из-за коронавируса

Италия становится одним из главных очагов коронавируса. В стране и так уже проводили матчи без зрителей, чтобы не усугублять ситуацию. В итоге один из главных матчей всего сезона "Ювентус" — "Интер" проходил в атмосфере предсезонного турнира. Туринцы, однако, оказались сильнее и отстояли свою первую строчку в турнирной таблице. Обошлось даже без гола Роналду: отличились Рэмзи и Дибала.

В другом матче, который тоже проходил без зрителей, игрок "Сассуоло" после гола показал в камеру табличку с текстом "Всё будет хорошо. Оставайтесь дома".

И буквально через несколько часов после его призыва необходимость выходить из дома отпала даже у футболистов: все спортивные мероприятия в Италии отменили. Чемпионат страны по футболу приостановлен как минимум до 3 апреля, а если ситуация с эпидемией коронавируса не стабилизируется и к тому времени, то ограничительные меры продлят. В Cети уже шутят, что раз Криштиану Роналду (раздававший "пятюни" невидимым фанатам перед игрой) теперь свободен, то ему как раз можно отправиться спасать бывшие команды: "Реал" или "Манчестер Юнайтед".

Поскольку мера была экстренной, то и турнирная таблица получилась сумбурной: кто-то успел сыграть матчи 26-го тура, кто-то — нет. Ясно одно: "Ювентус" останется лидером Серии А ещё как минимум месяц.

Как дела у наших в Европе?

Для Дениса Черышева и Александра Головина европейский уик-энд получился не самым приятным. Черышев сыграл 82 минуты за "Валенсию" против "Алавеса", но не помог команде добиться победы. Уже сегодня россиянин попытается снова сотворить чудо в матче Лиги чемпионов против "Аталанты": именно гол Черышева в первом матче позволяет испанцам сохранять надежду на лучшее.

"Монако" Головина прервал отличную серию без поражений, которая длилась целых пять недель. Монегаски уступили "Ницце" и сразу рухнули на девятое место. Впрочем, до пятой позиции — всего один балл.

У команды Фёдора Смолова всё немного лучше. "Сельта" отобрала очки у "Хетафе" — команды, которая в этом сезоне опережает в таблице даже мадридский "Атлетико". Российский форвард вышел на поле в стартовом составе, но по ходу встречи его заменили. Главный тренер снова приободрил нападающего, но подчеркнул, что ждёт от него большего. Пока "Сельта" всего на одно очко возвышается над зоной вылета, а у самого Смолова в активе один гол — тот самый в ворота "Реала".