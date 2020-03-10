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В России резко возросло число больных коклюшем

В Минздраве это связывают с тем, что многие родители отказываются делать детям прививки.

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Фото © Pixabay

Количество заболевших коклюшем россиян за год выросло почти на 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тогда как в 2018 году в стране был выявлен 10 421 случай заражения, в 2019 году показатель достиг отметки в 14 406 человек. По сравнению с 2017 годом число больных увеличилось в 2,7 раза.

В январе 2020 года коклюш диагностировали у 1758 соотечественников, при этом большая часть пациентов (89%) — дети.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико одной из главных причин такой ситуации считает отказ многих родителей от своевременной вакцинации.

При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинировано в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам, — отметил он.

Коклюш — воздушно-капельная инфекция, одной из главных симптомов которой является спазматический кашель. В основном от коклюша прививают в возрасте до пяти лет, в некоторых странах проводят дополнительную вакцинацию в подростковом возрасте, а также в период беременности.

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