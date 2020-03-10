В России резко возросло число больных коклюшем

Количество заболевших коклюшем россиян за год выросло почти на 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тогда как в 2018 году в стране был выявлен 10 421 случай заражения, в 2019 году показатель достиг отметки в 14 406 человек. По сравнению с 2017 годом число больных увеличилось в 2,7 раза.

В январе 2020 года коклюш диагностировали у 1758 соотечественников, при этом большая часть пациентов (89%) — дети.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико одной из главных причин такой ситуации считает отказ многих родителей от своевременной вакцинации.

— При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинировано в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам, — отметил он.

Коклюш — воздушно-капельная инфекция, одной из главных симптомов которой является спазматический кашель. В основном от коклюша прививают в возрасте до пяти лет, в некоторых странах проводят дополнительную вакцинацию в подростковом возрасте, а также в период беременности.