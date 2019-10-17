Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поставила стратегическую задачу: провести вакцинацию не менее чем 45% населения страны.

За период с начала прививочной кампании 4 сентября более 33 млн россиян (23% населения РФ), в том числе 9 млн детей, сделали прививки от гриппа, об этом сообщает Минздрав России.

— В текущем сезоне министром здравоохранения Вероникой Скворцовой поставлена стратегическая задача — привить не менее 45% совокупного населения Российской Федерации, в том числе не менее 75% населения из групп риска. В этих целях в сезоне 2019/20 используется несколько эффективных и безопасных отечественных трёхкомпонентных вакцин, а также четырёхкомпонентная вакцина для взрослых, — заявили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что на 14 октября поставка необходимого количества вакцин завершена в 45 регионах страны, в 15 регионах отгружено более 70% препарата. Детские вакцины поступили в полном объёме в 30 субъектов.

Минздрав России подчеркнул, что в настоящее время в стране наблюдается сезонный рост ОРВИ и гриппа. Росздравнадзор проверил медицинские учреждения на предмет готовности принятия заболевших. Сообщается, что в регионах создан двухнедельный запас противовирусных лекарств и медицинских масок. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения России.