Из-за коронавируса выручка ресторанов снизилась на 30%, а доставка еды стала ещё востребованнее

Доходы ресторанов в феврале-марте 2020 года снизились примерно на 30%, заявил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов. Сначала спад был в заведениях восточной кухни, затем — в детских ресторанах, а сейчас охватил большинство точек в столице.

В Санкт-Петербурге снижение доходов на те же 30% отмечают и владельцы кофеен. По словам владельца кофейни "Хоган" Никиты Болушева, шумиха вокруг коронавируса играет роль в падении доходов, но всё-таки основная причина — в плохой погоде в Петербурге в начале весны.

— Некоторые посетители высказывают свои опасения по поводу вируса, но паникой это назвать нельзя. Хотя был клиент, который написал официальное письмо своему начальнику с просьбой поработать из дома, пока гремит коронавирус. И ему разрешили. Недавно он пришёл ко мне в заведение, не стал жать мне руку и отказался пить кофе не из одноразового стаканчика, — добавил Никита.

На Урале посетители баров и ночных клубов коронавируса не боятся. Как отметил екатеринбургский ресторатор Александр Липин, число клиентов в феврале и в начале марта снизилось, но незначительно. Гости делятся прочитанными новостями об эпидемии в Европе и Китае, но надеются, что в Екатеринбурге и ближайших городах вирус не получит такого широкого распространения.

Боязнь общественных мест позитивно отражается на доставке готовой еды. Сергей Миронов затруднился назвать объёмы роста этой отрасли, но отметил, что спрос активно увеличивается.

Ранее Лайф писал, что европейские эксперты исключили еду из списка угроз для передачи коронавируса.