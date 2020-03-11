Неприятная весна. Автодилеры готовы поднять цены на автомобили

Колебания курса рубля и другие факторы, которые определяют стоимость автомобилей в России, могут заставить потенциальных автовладельцев пересмотреть свои взгляды на обновление автопарка.

Не ждут, а готовятся?

9 марта президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев заявил, что автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Механика курсовой разницы, о которой говорят автопроизводители, непонятна для простого человека. Все закупки, которые автодилеры проводят у автопроизводителей за рубежом, проводятся в валюте — долларах или евро. И тут нужно отметить, что названные колебания курса — это, скорее всего, ширма, за которой автодилеры скрывают банальное нежелание меньше зарабатывать. В этом их не стоит обвинять — никто не хочет зарабатывать меньше. Однако не все дилеры и бренды будут повышать цены на свои автомобили в России и объяснять это колебаниями курса валют и ценой на нефть.

Ряд японских и немецких брендов уже объявил, что в 2020 году, несмотря на внешние факторы, цены на автомобили для дилеров останутся на уровне 2019 года, а в отдельных случаях будут созданы специальные предложения с хорошими скидками. Автопроизводители, кстати, ничего о заявлениях Российского союза автомобильных дилеров не слышали и никаких пресс-релизов по поводу удорожания собственных автомобилей не выпускали. Ситуация, мягко говоря, выглядит как попытка в принудительном порядке поднять цены и обвинить в этом не самих себя (тех, кто автомобили продаёт), а тех, кто их производит и импортирует.

Товарные количества

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

И тут важно понять, что все партии автомобилей, которые дилер заказывает и оплачивает на следующий квартал, например, с начала февраля до конца апреля и начала мая 2020 года, фиксируются в определённой цене. Производитель не просит у дилера доплаты, потому что все соглашения заключаются в твёрдой валюте, а суммы чётко прописаны в документах.

— На этот период все поставленные автомобили отгружаются дилерам по зафиксированной и рекомендованной розничной цене, с которой уже непосредственно дилер потом работает самостоятельно, — говорит директор дилерского центра Андрей Краснознаменцев.

При этом, по словам Краснознаменцева, всегда есть возможность заработать немаленькие деньги на продаже "прошлогодних" автомобилей.

— Эти машины всегда есть на складе. Под них закладывается определённая маржа, которая в зависимости от необходимости снижается. Часто к ней подключают спецпредложения, сервис и много чего ещё, но прошлогодние машины (и даже двухгодовалые), которые по каким-то причинам не удалось продать, всегда есть на стоянках у автодилеров, если это, конечно, не деревня какая-нибудь, а город с населением хотя бы до миллиона человек, — пояснил он.

АвтоВАЗ, а ты куда?

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Причиной роста цен в январе 2019 года автодилеры и производители назвали повышение утилизационного сбора. Однако это касалось в основном ввозимых иномарок, но тут выяснилось, что в цене взлетели и автомобили российского производства, хотя всем российским заводам эти сборы компенсируют. Взять к примеру, АвтоВАЗ. Волжский автогигант давно испытывает трудности с тем, чтобы аккуратно вписаться в рынок и начать продавать больше автомобилей, но всякий раз градообразующее предприятие получает поддержку из бюджета.

Логически некоторое подорожание ввозимых в Россию иномарок или иномарок, собираемых в России, можно объяснить. Уже в 2019 году цены на Lada увеличились на два-три процента. В денежном выражении модели Vesta подорожали на 20 тыс. рублей, а Lada Granta — на 14–15 тыс. Никаких принципиальных изменений в архитектуре автомобилей отмечено не было. Представители АвтоВАЗа, равно как и другие производители, никак не комментируют повышение цен. И всё это происходит в тот момент, когда никаких потерь никто не понёс и, вероятно, не понесёт в будущем.

Унижение

Директор компании по импорту автомобилей в Санкт-Петербурге Виктор Мельников отмечает, что под увеличение стоимости "местные" (то есть российские) дилеры могут подвести всё что угодно.

— Ввозные пошлины на иномарки снизили в качестве одного из условий вступления в ВТО. Комплектующие, которые в том числе и мы возим как из Китая, так и из стран Европы, закупаются в валюте и дорожают крайне слабо, а объём перевозок через границу, объём импорта постоянно растёт. Поэтому говорить о том, что дилеры и автопроизводители как-то обоснованно поднимают цены, нельзя. Тут, скорее, надо внимательно изучить, может быть, вообще есть сговор какой-то, по которому ценники держат на определённом уровне и просят субсидии. Причины можно самые разные найти, и дело тут далеко не в том, что есть какая-то причина для повышения цен, вероятнее всего, пытаются заработать максимально возможное количество денег, — говорит Мельников.

По мнению бизнесменов и производителей, жадность дилеров и нежелание производителей пересматривать производственные цепочки могут привести к тому, что вместо рынка новых автомобилей постепенно начнёт оживать рынок автомобилей с пробегом. На нём, конечно, пользуясь случаем, все тоже попытаются "выкрутить" цены, но прелесть "вторички" как раз и заключается в том, что там регулированием занимается сам клиент, который просто не купит автомобиль в плохом состоянии по завышенной цене.

Восстание узбекских машин

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Алексей Коренев отметил, что в поведении российских дилеров нет ничего необычного.

— Сколько дилеров, столько и подходов. У одних нормальная реакция на колебания рынка — это повышение цены. Логика здесь примерно такая — пусть условный товар будет продаваться хуже и спрос на него упадёт, зато в обновлённые цены можно заложить все риски на будущее. Есть и те, кто работает по обратному принципу — снижает наценку и стоимость продукта и выживает за счёт хороших объёмов. Таких меньшинство, но есть особенности, — сказал Коренев.

По словам аналитиков, именно в этот период, когда локализоваться в России хорошо получилось только у китайцев и корейцев, на российском авторынке снова могут появиться автомобили Chevrolet. Правда, под другим, не менее знакомым брендом от узбекских производителей. Недорогие Chevrolet Aveo, Cruze и Cobalt будут хорошо востребованы в регионах. Именно туда, по мнению аналитиков холдинга "Финам", сдвигается ключевая воронка продаж. Для региональных покупателей каждые 20–30 тыс. рублей наценки — ощутимая сумма, поэтому минимальные комплектации и в целом более низкая цена по рынку могут заставить и остальных автодилеров пересмотреть свои подходы к ценообразованию.