НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Неприятная весна. Автодилеры готовы поднять цены на автомобили

298

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Post cover

Колебания курса рубля и другие факторы, которые определяют стоимость автомобилей в России, могут заставить потенциальных автовладельцев пересмотреть свои взгляды на обновление автопарка.

Не ждут, а готовятся?

9 марта президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев заявил, что автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Механика курсовой разницы, о которой говорят автопроизводители, непонятна для простого человека. Все закупки, которые автодилеры проводят у автопроизводителей за рубежом, проводятся в валюте — долларах или евро. И тут нужно отметить, что названные колебания курса — это, скорее всего, ширма, за которой автодилеры скрывают банальное нежелание меньше зарабатывать. В этом их не стоит обвинять — никто не хочет зарабатывать меньше. Однако не все дилеры и бренды будут повышать цены на свои автомобили в России и объяснять это колебаниями курса валют и ценой на нефть.

Ряд японских и немецких брендов уже объявил, что в 2020 году, несмотря на внешние факторы, цены на автомобили для дилеров останутся на уровне 2019 года, а в отдельных случаях будут созданы специальные предложения с хорошими скидками. Автопроизводители, кстати, ничего о заявлениях Российского союза автомобильных дилеров не слышали и никаких пресс-релизов по поводу удорожания собственных автомобилей не выпускали. Ситуация, мягко говоря, выглядит как попытка в принудительном порядке поднять цены и обвинить в этом не самих себя (тех, кто автомобили продаёт), а тех, кто их производит и импортирует.

Товарные количества

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

И тут важно понять, что все партии автомобилей, которые дилер заказывает и оплачивает на следующий квартал, например, с начала февраля до конца апреля и начала мая 2020 года, фиксируются в определённой цене. Производитель не просит у дилера доплаты, потому что все соглашения заключаются в твёрдой валюте, а суммы чётко прописаны в документах.

На этот период все поставленные автомобили отгружаются дилерам по зафиксированной и рекомендованной розничной цене, с которой уже непосредственно дилер потом работает самостоятельно, — говорит директор дилерского центра Андрей Краснознаменцев.

При этом, по словам Краснознаменцева, всегда есть возможность заработать немаленькие деньги на продаже "прошлогодних" автомобилей.

Эти машины всегда есть на складе. Под них закладывается определённая маржа, которая в зависимости от необходимости снижается. Часто к ней подключают спецпредложения, сервис и много чего ещё, но прошлогодние машины (и даже двухгодовалые), которые по каким-то причинам не удалось продать, всегда есть на стоянках у автодилеров, если это, конечно, не деревня какая-нибудь, а город с населением хотя бы до миллиона человек, — пояснил он.

АвтоВАЗ, а ты куда?

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Причиной роста цен в январе 2019 года автодилеры и производители назвали повышение утилизационного сбора. Однако это касалось в основном ввозимых иномарок, но тут выяснилось, что в цене взлетели и автомобили российского производства, хотя всем российским заводам эти сборы компенсируют. Взять к примеру, АвтоВАЗ. Волжский автогигант давно испытывает трудности с тем, чтобы аккуратно вписаться в рынок и начать продавать больше автомобилей, но всякий раз градообразующее предприятие получает поддержку из бюджета.

Логически некоторое подорожание ввозимых в Россию иномарок или иномарок, собираемых в России, можно объяснить. Уже в 2019 году цены на Lada увеличились на два-три процента. В денежном выражении модели Vesta подорожали на 20 тыс. рублей, а Lada Granta — на 14–15 тыс. Никаких принципиальных изменений в архитектуре автомобилей отмечено не было. Представители АвтоВАЗа, равно как и другие производители, никак не комментируют повышение цен. И всё это происходит в тот момент, когда никаких потерь никто не понёс и, вероятно, не понесёт в будущем.

Унижение

Директор компании по импорту автомобилей в Санкт-Петербурге Виктор Мельников отмечает, что под увеличение стоимости "местные" (то есть российские) дилеры могут подвести всё что угодно.

Ввозные пошлины на иномарки снизили в качестве одного из условий вступления в ВТО. Комплектующие, которые в том числе и мы возим как из Китая, так и из стран Европы, закупаются в валюте и дорожают крайне слабо, а объём перевозок через границу, объём импорта постоянно растёт. Поэтому говорить о том, что дилеры и автопроизводители как-то обоснованно поднимают цены, нельзя. Тут, скорее, надо внимательно изучить, может быть, вообще есть сговор какой-то, по которому ценники держат на определённом уровне и просят субсидии. Причины можно самые разные найти, и дело тут далеко не в том, что есть какая-то причина для повышения цен, вероятнее всего, пытаются заработать максимально возможное количество денег, — говорит Мельников.

По мнению бизнесменов и производителей, жадность дилеров и нежелание производителей пересматривать производственные цепочки могут привести к тому, что вместо рынка новых автомобилей постепенно начнёт оживать рынок автомобилей с пробегом. На нём, конечно, пользуясь случаем, все тоже попытаются "выкрутить" цены, но прелесть "вторички" как раз и заключается в том, что там регулированием занимается сам клиент, который просто не купит автомобиль в плохом состоянии по завышенной цене.

Восстание узбекских машин

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Алексей Коренев отметил, что в поведении российских дилеров нет ничего необычного.

Сколько дилеров, столько и подходов. У одних нормальная реакция на колебания рынка — это повышение цены. Логика здесь примерно такая — пусть условный товар будет продаваться хуже и спрос на него упадёт, зато в обновлённые цены можно заложить все риски на будущее. Есть и те, кто работает по обратному принципу — снижает наценку и стоимость продукта и выживает за счёт хороших объёмов. Таких меньшинство, но есть особенности, — сказал Коренев.

По словам аналитиков, именно в этот период, когда локализоваться в России хорошо получилось только у китайцев и корейцев, на российском авторынке снова могут появиться автомобили Chevrolet. Правда, под другим, не менее знакомым брендом от узбекских производителей. Недорогие Chevrolet Aveo, Cruze и Cobalt будут хорошо востребованы в регионах. Именно туда, по мнению аналитиков холдинга "Финам", сдвигается ключевая воронка продаж. Для региональных покупателей каждые 20–30 тыс. рублей наценки — ощутимая сумма, поэтому минимальные комплектации и в целом более низкая цена по рынку могут заставить и остальных автодилеров пересмотреть свои подходы к ценообразованию.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть