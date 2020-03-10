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Опубликовано 10 марта 2020, 14:02

Госдума одобрила поправку о расширении полномочий Конституционного суда

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Изменения предлагается внести в статью 125 основного закона.

Поправка о праве Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в России решений международного арбитража одобрена Государственной думой. Изменения предлагается внести в статью 125 основного закона страны.

Напомним, что авторами поправки выступили депутат Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачёв, а также депутат Андрей Макаров.

Идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Впоследствии глава государства направил в Госдуму более 300 поправок к законопроекту о внесении изменений в конституцию.

Все изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.

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Анна Сокова
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