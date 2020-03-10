Овечкин оставил в дураках защитника и прошил вратаря — видео

Александр Овечкин продолжает штамповать голы в НХЛ. Капитан "Вашингтона" записал на свой счёт уже 48-ю по счёту шайбу в нынешнем сезоне. Ови издевательски легко обыграл защитника "Баффало", а затем прошил вратаря кистевым броском.

Не останавливайся, Саша! Еще два гола до полтинника. pic.twitter.com/aTHoJpMEkK

Благодаря этому голу Овечкин вернул себе первое место в списке снайперов сезона и продолжил погоню за рекордом Гретцки — осталось 188 шайб.

Правда, это слабое утешение для Александра: его команда в итоге уступила по буллитам со счётом 2:3. Тем не менее сейчас "Вашингтон" — третья команда Востока, так что вылететь из зоны плей-офф практически нереально.