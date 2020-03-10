Людмила Артемьева отказалась от съёмок в новом сезоне "Сватов"

Актриса Людмила Артемьева покинула проект "Сваты" и не появится в седьмом сезоне сериала. Об этом изданию "Собеседник.ru" рассказала её коллега Татьяна Кравченко, которая исполняет роль Валентины Будько.

— Почему? Вроде что-то там из-за денег, — сказала Кравченко.

Она добавила, что не в курсе всех подробностей ухода Артемьевой из сериала.

Также актриса рассказала, что в седьмом сезоне зрителю покажут историю молодых Будько, которых сыграют сын Фёдора Добронравова Виктор и Дарья Рыбак.

Напомним, ранее зрителей "Сватов" испугали сообщения об остановке съёмок нового сезона.

Людмила Артемьева — российская актриса, которая стала известна после съёмок в комедийном сериале "Таксистка". Также популярность ей принесли сериалы "Кто в доме хозяин?" и "Сваты". Подробнее о биографии Артемьевой читайте на сайте uznayvse.ru.