Путин уверен, что Россия справится и с коронавирусом, и с "пляшущими" ценами на нефть

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Россия преодолеет сложную ситуацию с коронавирусом и падением цен на нефть. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления в Государственной думе. Перечисляя ряд вызовов сегодняшнего дня, он обратил внимание на непростую ситуацию в мировой политике, сфере безопасности и глобальной экономики.

— Воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно — мы этот период пройдём, пройдём достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными, — отметил глава государства.

Затронув тему поправок в конституцию, российский лидер выразил благодарность рабочей группе, депутатам Госдумы и членам Совфеда, которые приняли участие в работе над внесением изменений в основной закон страны. Он подчеркнул, что "поправки давно назрели", так как они нацелены на укрепление суверенитета, традиций и ценностей.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Впоследствии глава государства направил в Госдуму более 300 поправок к законопроекту о внесении изменений в конституцию.

Все изменения вступят в силу после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее стало известно, что оно состоится 22 апреля.