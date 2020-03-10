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Вирусолог объяснил резкое увеличение больных коклюшем в России

За год их число выросло почти на 40%.

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Фото © Pixabay

Вирусолог Виктор Зуев объяснил, почему число заболевших коклюшем россиян резко возросло.

Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы. Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукаво, — заявил телеканалу "360" Зуев.

Он также добавил, что до слёз жалко больных коклюшем. По словам вирусолога, сейчас речи о возможной эпидемии заболевания нет.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число заболевших коклюшем россиян за год выросло почти на 40%.

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