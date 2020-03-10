Вирусолог объяснил резкое увеличение больных коклюшем в России

— Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы. Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукаво, — заявил телеканалу "360" Зуев.