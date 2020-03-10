"Вообще без шансов". Кокорин раскрыл всю тайну об интересе к нему "Марселя", "Локо" и "Балтики"

— Я хотел перейти в "Марсель". Там как раз у Виллаш-Боаша были проблемы с игроками, травмами. Я написал ему, он пообещал поговорить с "Зенитом". Нужно было узнать условия: покупка или аренда. Я хотел в аренду, но "Зенит" отказался меня отдавать, — признался Александр Кокорин в интервью Евгению Савину.

Об интересе "Локомотива" и "Арсенала" он сказал следующее:

— Правда ли, что мне нужно было написать СМС Дюмину, он бы поговорил с Миллером, и меня бы взяли в "Арсенал"? Да, меня звали в Тулу. У нас такие детские взгляды на то, что кто-то там за меня занесёт... Понимаю, что у них там вообще общение на другом космическом уровне. В последние дни был интерес от "Локомотива", но я понял, что там вообще без шансов.

— "Рубин"? Я случайно встретился со Слуцким, и он мне сказал: "Сань, если у тебя будут проблемы с клубом, ты всегда мне можешь написать". Про "Балтику" — это бредни. Я хорошо дружу с этой командой. С руководством не так хорошо. Все на этой волне начали ловить хайп, — отметил он.