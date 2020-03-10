Кокорин: Не хочу возвращаться в "Зенит", отношения испорчены

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин рассказал об уходе из "Зенита". Форвард считает, что питерцы повели себя нечестно по отношению к нему, а потому он не горит желанием возвращаться обратно, когда истечёт срок арендного соглашения с сочинцами.

— Вернусь ли я в "Зенит"? На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу — ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет. Я думаю, что "Зенит" не до конца честен со мной. Вся эта история с заявкой... После того как отклонили её, можно было написать апелляцию. И юристы в один голос говорили, что это обжалуется в неделю всего... Ну хотя бы попытаться это сделать! — цитирует Кокорина пресс-релиз youtube-канала "Красава".

Кокорин рассказал, что лично обсуждал переход в "Сочи" с владельцем клуба, а мнением самого нападающего по вопросу его футбольного будущего никто не интересовался.

— Я много разговаривал с Ротенбергом. Спрашивал, причём тут "Сочи"? Мне нужно разобраться с "Зенитом". Я до последнего ждал, молчал и никак не реагировал. Я бесплатный футболист. У меня зарплата — 18 тысяч рублей. Я готов доиграть до конца бесплатно, хочу выиграть чемпионство, попасть с командой в Лигу чемпионов, а мне говорят: у нас другие видения, — заявил Кокорин на канале "Красава".

Кокорин перешёл в "Сочи" 30 января 2020 года. В первом же официальном матче за клуб он забил гол в ворота тульского "Арсенала", во второй игре с екатеринбургским "Уралом" отметился голевой передачей.